Где в Донецке и Макеевке ограничат 11 мая движение транспорта

СЕГОДНЯ 08:12 2019-05-11T08:12:52+03:00

В ДНР проходят праздничные мероприятия в честь пятилетия Дня Республики

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В связи с проведением в Донецке массовых мероприятий в честь празднования Дня Республики 11 мая с 06:00 и до окончания мероприятий будет ограничено движение всех видов транспортных средств, в том числе муниципального общественного транспорта. Об этом сообщили в центре общественных связей МВД ДНР.

Ограничения коснутся следующих участков улично-дорожной сети города:

- ул. Артема - от пр. Таманский до пр. Садовый;

- ул. Постышева - от пр. Садовый до пр. Театральный;

- бул. Пушкина – от бул. Шевченко до пр. 25-летия РККА;

- ул. Кобозева – от пр. 25-летия РККА до пр. Садовый;

- пр. Маяковского – от ул. Университетская до ул. Постышева;

- пр. Комсомольский – от ул. Университетская до ул. Челюскинцев;

- пр. Гринкевича – от ул. Университетская до ул. Артема;

- пр. Гурова - от ул. Университетская до ул. Набережная;

- пр. Театральный - от ул. Университетская до ул. Челюскинцев;

- бул. Шевченко - от бул. Пушкина до ул. Набережная;

- пр. Богдана Хмельницкого – от ул. Университетская до ул. Челюскинцев;

- пр. Ватутина – от ул. Университетская до ул. Челюскинцев;

- пр. Мира – от ул. Университетская до ул. Набережная;

- пр. Титова – от ул. Университетская до ул. Челюскинцев;

- пр. Освобождения Донбасса – от ул. Университетская до ул. Артёма;

- пр. Панфилова – от ул. Университетская до ул. Артёма;

- пр. Таманский – от ул. Университетская до ул. Челюскинцев.

А в Макеевке 11 мая с 17.00 до 21.00 ограничения коснутся следующих участков улично-дорожной сети города:

— по ул. Ленина (от ул. Артема до ул. Московская);

— по ул. Плеханова (от ул. Островского до ул. Донецкая).

Движение пассажирского транспорта будет осуществляться по ул. Донецкая и ул. Островского.

Госавтоинспекция просит автомобилистов скорректировать маршруты движения в объезд центральной части города, быть предельно внимательными на дороге, неукоснительно выполнять требования звуковых и световых сигналов патрульных автомобилей, указания и жесты инспекторов ДПС, а также до начала праздничных мероприятий не парковать транспорт в местах их проведения.

ИСТОЧНИК KP.RU