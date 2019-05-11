Денис Пушилин поздравил жителей ДНР с пятой годовщиной референдума о независимости

СЕГОДНЯ 07:49 2019-05-11T07:49:25+03:00

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- Сегодняшний день очень важен для всех жителей Республики. Ровно пять лет назад мы единодушно высказались за независимость, свободу и справедливость, - говорится в поздравлении Главы ДНР. - Это были пять лет кропотливого труда на благо нашей Родины. Мы защищали созданное в 2014 году волей народа молодое государство, когда мы встали все как один за наши ценности, за нашу историю и культуру, за Русский мир.

Денис Пушилин отметил, что сегодня есть все основания утверждать, что Донецкая Народная Республика состоялась и справилась с серьезными вызовами. Работа органов государственной власти направлена на улучшение жизни людей, восстанавливается экономика, у нас есть сильная армия. Мы стали ближе к России – наши граждане уже имеют возможность получить паспорта Российской Федерации.

- Республика живет и развивается. У нас есть все перспективы стать сильным, благополучным государством. В день рождения Республики я хочу пожелать гражданам нашего государства процветания, благополучия и реализации всех жизненных планов! Здоровья, счастья, мира и добра! – сказал Глава ДНР.

ИСТОЧНИК KP.RU