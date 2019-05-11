2019-05-11T07:15:09+03:00
Политика

Погода в Луганске: 11 мая будет до 23 градусов тепла

Существенных осадков не ожидается
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В Луганске днем значительно потеплеет. Фото: gorod-lugansk.comВ Луганске днем значительно потеплеет. Фото: gorod-lugansk.com
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- 11 мая на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 4-9, днем 18-23 градуса тепла, - прогнозируют в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 4-6 градусов выше нуля, днем – 20-22 градуса тепла. В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 6-8 градусов ночью и 19-21 градус тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 5-7 градусов ночью до 21-23 градусов тепла днем.

По предварительному прогнозу, 12 мая ожидается переменная облачность, без осадков, температура воздуха ночью 4-9, днем 19-24 градуса тепла. 13 мая – переменная облачность, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза, температура воздуха ночью 6-11, днем 21-26 градусов выше нуля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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