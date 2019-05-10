2019-05-10T21:56:39+03:00
Общество

Артист драмтеатра Донецка Алексей Аносов исполнил на Поклонной горе песню, написанную Владимиром Скобцовым и Михаилом Хохловым

Песня "Не измени своей земле" звучала на музыкальном марафоне "Одна на всех победа" [видео]
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Алексей Аносов выступил с песней своих земляков в Москве. Фото: пресс-служба драмтеатраАлексей Аносов выступил с песней своих земляков в Москве. Фото: пресс-служба драмтеатра
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Артист-вокалист драмтеатра Донецка, лауреат Международного фестиваля-конкурса национальной патриотической песни «Красная гвоздика XXI век» и обладатель Специального приза имени Иосифа Давыдовича Кобзона Алексей Аносов принял участие в первом музыкальном марафоне«Одна на всех победа». Грандиозный концерт состоялся 10 мая в легендарном месте – на Поклонной горе.

В концерте «Одна на всех победа» приняли участие не только лауреаты последних лет, но и победители первых конкурсов.

Слова донецкого автора звучали на Поклонной горе.! другой источник

- Для меня выступить на Поклонной горе – огромная честь! Не каждый артист имеет возможность дарить свое творчество на площадках такого высокого уровня. Я счастлив, что вновь, спустя три месяца после победы на фестивале-конкурсе «Красная гвоздика», я снова в прекрасном городе Москва исполнил песню «Не измени своей Земле», написанную моими талантливыми земляками Владимиром Скобцовым и композитором Михаилом Хохловым. На мой взгляд, это очень важное событие для всего Русского мира. Как хорошо, что в столице России звучат такие достойные песни, созданные в Донбассе, - поделился своими впечатлениями Алексей Аносов.

- Выступать в таком историческом месте в дни празднования годовщины величайшей Победы - это почетно и ответственно одновременно. Я горжусь нашими артистами, которые постоянно подтверждают свой высочайший уровень профессионального мастерства, - сказала генеральный директор-художественный руководитель Донецкой муздрамы Наталья Волкова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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