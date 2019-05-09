2019-05-09T22:28:36+03:00
Политика

Украинский националистический батальон на Донбассе снова терроризирует бригаду ВСУ

Бойцы пытаются вернуть себе место на КПВВ «Марьинка»
Екатерина Сорока
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Раненые и погибшие поданы в штаб Гуревичем как военные потери. Фото: nahnews.orgРаненые и погибшие поданы в штаб Гуревичем как военные потери. Фото: nahnews.org
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Группа военных из националистического формирования устроила перестрелку с боевиками ВСУ из 53-й механизированной бригады. Но конфликт на этом не разрешился, а наоборот наблюдается тенденция к его дальнейшему развитию. Об этом заявил официальный представитель Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

— В зоне проведения операции оккупационных сил вновь отмечаются случаи вооруженных столкновений украинских боевиков между собой. Конфликт между бандитами из 24-го националистического формирования и боевиками 53-й механизированной бригады не только не разрешился, а напротив, наблюдается тенденция к его обострению, — говорится в заявлении.

Напомним, что националистический батальон был переведен на новое место расположения. В связи с тем, что на КПВВ «Майорск» поступали жалобы о том, что бойцы устраивают на границе денежные поборы с мирных жителей. Чтобы урегулировать ситуацию командир Грузевич отвел батальон в другое место и поставил на КПВВ 53-ю механизированную бригаду.

Националистам это распоряжение не понравилось. И они продолжают отвоевывать прежнее место. Так в ходе одной из перестрелок два дня назад 24-й батальон лишился одного бойца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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