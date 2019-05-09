Украинский националистический батальон на Донбассе снова терроризирует бригаду ВСУ

СЕГОДНЯ 22:18 2019-05-09T22:28:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Группа военных из националистического формирования устроила перестрелку с боевиками ВСУ из 53-й механизированной бригады. Но конфликт на этом не разрешился, а наоборот наблюдается тенденция к его дальнейшему развитию. Об этом заявил официальный представитель Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

— В зоне проведения операции оккупационных сил вновь отмечаются случаи вооруженных столкновений украинских боевиков между собой. Конфликт между бандитами из 24-го националистического формирования и боевиками 53-й механизированной бригады не только не разрешился, а напротив, наблюдается тенденция к его обострению, — говорится в заявлении.

Напомним, что националистический батальон был переведен на новое место расположения. В связи с тем, что на КПВВ «Майорск» поступали жалобы о том, что бойцы устраивают на границе денежные поборы с мирных жителей. Чтобы урегулировать ситуацию командир Грузевич отвел батальон в другое место и поставил на КПВВ 53-ю механизированную бригаду.

Националистам это распоряжение не понравилось. И они продолжают отвоевывать прежнее место. Так в ходе одной из перестрелок два дня назад 24-й батальон лишился одного бойца.

ИСТОЧНИК KP.RU