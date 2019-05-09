2019-05-09T21:13:35+03:00
Политика

Какие потери зафиксировали наблюдатели после обстрелов ВСУ 9 мая в Донбассе

Есть пострадавший мирный житель
Екатерина Сорока
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Обстрелы проводились под командованием военных преступников Гаразы, Грузевича, Мишанчука, Гудзя и Курача. Фото: tvzvezda.ruОбстрелы проводились под командованием военных преступников Гаразы, Грузевича, Мишанчука, Гудзя и Курача. Фото: tvzvezda.ru
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За прошедшие сутки украинская сторона 11 раз нарушила режим прекращения огня. Как следствие, зафиксировано четыре случая получения ранения и одна смерть. Об этом заявил официальный представитель Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

— Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы пяти населённых пунктов Республики. На Горловском направлении украинские боевики вели огонь по районам населённых пунктов Зайцево и Шахта Гагарина. На Донецком направлении бандиты трижды открывали огонь по району Донецкого аэропорта, а каратели из 24-й механизированной бригады, четыре раза подвергли обстрелу посёлок Трудовской. На Мариупольском направлении боевики 79-й десантно-штурмовой бригады обстреляли район населённого пункта Новая Таврия, — говорится в сообщении.

Всего было зафиксировано два места, где произошли боевые потери. Во время обстрелов населенных пунктов на Донецком направлении был ранен мирный житель 1963 года.

Среди военнослужащих потери зафиксированы только со стороны ВСУ: один военнослужащий убит, а еще трое получили ранения.

Также Даниил Безсонов добавил, что ВСУ во время обстрелов 9 мая использовали крупнокалиберное оружие, которое было признано запрещенным на Минских переговорах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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