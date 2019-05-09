Активисты из Донецка оказали адресную помощь 70 ветеранам Великой Отечественной войны
Активисты из общественной организации «Молодая Республика» оказали адресную помощь 70 ветеранам Великой Отечественной войны. Они помогли пенсионерам сделать трудную работу по дому, починить предметы быта и сделать уборку в домах. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе общественной организации.
— В преддверии 74-й годовщины со дня Великой Победы по всей территории ДНР активисты общественной организации «Молодая Республика» посещали ветеранов Великой Отечественной войны. За период с первого апреля они навестили детей войны и 71 ветерана Великой Отечественной войны. В общей сложности адресную помощь получили порядка сотни человек, — говорится в сообщении.
На помощь ветеранам было привлечено 200 добровольцев из общественной организации.
После того, как порядок был наведен, а все предметы починены, активисты с ветеранами устраивали чаепитие. Молодые люди сходили в магазин за покупками, а после на кухне с теплым чаем слушали воспоминания ветеранов со времен их военной молодости и юности.
По словам руководителя «Молодой Республики» Кирилла Макарова, активисты осуществляют свою помощь ветеранам на протяжении всего года независимо от того, какое число указано в календаре, вопреки распространенному мнению.
ИСТОЧНИК KP.RU
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