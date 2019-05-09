2019-05-09T20:46:08+03:00
День Победы

Активисты из Донецка оказали адресную помощь 70 ветеранам Великой Отечественной войны

На помощь ветеранам в преддверии праздника пришло около 200 добровольцев
Екатерина Сорока
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Помощь получили не только ветераны ВОВ, но и дети войны. Фото: www.vsluh.ruПомощь получили не только ветераны ВОВ, но и дети войны. Фото: www.vsluh.ru
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Активисты из общественной организации «Молодая Республика» оказали адресную помощь 70 ветеранам Великой Отечественной войны. Они помогли пенсионерам сделать трудную работу по дому, починить предметы быта и сделать уборку в домах. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе общественной организации.

— В преддверии 74-й годовщины со дня Великой Победы по всей территории ДНР активисты общественной организации «Молодая Республика» посещали ветеранов Великой Отечественной войны. За период с первого апреля они навестили детей войны и 71 ветерана Великой Отечественной войны. В общей сложности адресную помощь получили порядка сотни человек, — говорится в сообщении.

На помощь ветеранам было привлечено 200 добровольцев из общественной организации.

После того, как порядок был наведен, а все предметы починены, активисты с ветеранами устраивали чаепитие. Молодые люди сходили в магазин за покупками, а после на кухне с теплым чаем слушали воспоминания ветеранов со времен их военной молодости и юности.

По словам руководителя «Молодой Республики» Кирилла Макарова, активисты осуществляют свою помощь ветеранам на протяжении всего года независимо от того, какое число указано в календаре, вопреки распространенному мнению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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