2019-05-09T19:33:27+03:00
Политика

На День Победы ВСУ начали усиливать свои позиции вблизи городов и сел Луганщины

Украинское командование поставило несколько единиц военной техники и попросило помощи у иностранных наемников-инструкторов
Екатерина Сорока
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Известно, что украинскому командованию услуги инструкторов оказались достаточно дорогостоящими. Фото: nahnews.orgИзвестно, что украинскому командованию услуги инструкторов оказались достаточно дорогостоящими. Фото: nahnews.org
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ВСУ во время празднования в Республике Дня Победы решили устроить перегруппировку вблизи населенных пунктов Луганщины. Также они улучшили свое вооружение на три единицы БМП и два танка Т-72, а иностранные наемники-инструкторы обучают бойцов обращать с минами. Таким образом, боевики демонстрируют свое нежелание решать конфликт мирным путем. Об этом заявил офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

— Нашей разведкой на окраине населенного пункта Валуйское, зона ответственности 25 горно-штурмовой бригады, зафиксировано нахождение трех БМП и двух танков Т-72. Прикрываясь мирными жителями, украинские боевики чувствуют себя в безопасности, — говорится в заявлении.

В случае, если боевики украинской стороны будут нарушать покой мирных жителей Луганщины, офицер призывает людей не скрываться и подавать жалобы в международные организации ООН и ОБСЕ, которые работают на территории ЛНР с начала боевых действий.

Правда не все иностранцы заинтересованы в отстаивании прав и свобод мирных жителей Республики. Известно, что ВСУ прибегли к услугам инструкторов из Польши и Литвы для обучения собственных солдат.

— Так, в зоне ответственности 54-й механизированной бригады в районе населенного пункта Катериновка отмечено нахождение польских и литовских инструкторов одной из иностранных ЧВК. Основное внимание при обучении украинских боевиков сосредоточено на скрытную установку минно-взрывных устройств, а также осуществление диверсий, — добавил Иван Филипоненко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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