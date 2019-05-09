Из-за обстрелов ВСУ 50 тысяч абонентов в ЛНР остались без электроэнергии
За прошедшие сутки украинская сторона устроила четыре провокационных обстрела по населенным пунктам ЛНР. Один из снарядов повредил высоковольтную линию электропередач «Победа-Новодонбасская». Как следствие ,50 тысяч абонентов ЛНР были лишены электроэнергии. К счастью, поломку получилось устранить уже через несколько часов. Об этом сегодня заявил офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
— Вследствие повреждения без электроэнергии на несколько часов остались более пятидесяти тысяч абонентов в населенных пунктах Луганск, Алчевск, Брянка, Стаханов, Кировск, Первомайск, — говорится в заявлении офицера.
Из заявления также стало известно, что обстрел велся 30-й механизированной бригадой под командованием военного преступника Гаразы. По его приказы снаряды 120 миллиметровых минометов были выпущены по окрестностям населенного пункта Калиново, где и произошла поломка линии электропередач.
ИСТОЧНИК KP.RU
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