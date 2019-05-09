2019-05-09T18:58:58+03:00
Политика

Из-за обстрелов ВСУ 50 тысяч абонентов в ЛНР остались без электроэнергии

Поломку удалось устранить через несколько часов
Екатерина Сорока
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ВСУ 9 мая использовали оружие запрещенное минскими договоренностями. Фото: warfor.meВСУ 9 мая использовали оружие запрещенное минскими договоренностями. Фото: warfor.me
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За прошедшие сутки украинская сторона устроила четыре провокационных обстрела по населенным пунктам ЛНР. Один из снарядов повредил высоковольтную линию электропередач «Победа-Новодонбасская». Как следствие ,50 тысяч абонентов ЛНР были лишены электроэнергии. К счастью, поломку получилось устранить уже через несколько часов. Об этом сегодня заявил офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

— Вследствие повреждения без электроэнергии на несколько часов остались более пятидесяти тысяч абонентов в населенных пунктах Луганск, Алчевск, Брянка, Стаханов, Кировск, Первомайск, — говорится в заявлении офицера.

Из заявления также стало известно, что обстрел велся 30-й механизированной бригадой под командованием военного преступника Гаразы. По его приказы снаряды 120 миллиметровых минометов были выпущены по окрестностям населенного пункта Калиново, где и произошла поломка линии электропередач.

ИСТОЧНИК KP.RU

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