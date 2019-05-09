2019-05-09T18:30:14+03:00
Политика

УНМ ДНР: Десантники ВСУ вступили в коррупционный сговор с волонтерами

Волонтеры вывозят из зоны ООС оружие и боеприпасы
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Десантники ВСУ вступили в коррупционный сговор с волонтерами. Фото: novorosinform.orgДесантники ВСУ вступили в коррупционный сговор с волонтерами. Фото: novorosinform.org
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Предприимчивые бойцы 79-й десантно-штурмовой бригады осуществляют подготовительные мероприятия к предстоящей ротации. Используя личные связи с волонтерами, десантники приглашают их в зону боевых действий. Прикрываясь благовидным предлогом оказания помощи, в действительности волонтеры реализуют коррупционную схему по вывозу оружия и боеприпасов из зоны ООС. Об этом сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

За многомесячный период пребывания в зоне операции оккупационных сил бизнесмены-десантники накопили внушительный запас боеприпасов. Неучтенные патроны фиктивно списывались в подразделениях бригады на обстрелы по нашим позициям, - сказал он.

По его словам, «руководство СБУ, зная об этом, уже получило свою долю от командования 79-й бригады и гарантировало безопасность вывоза из зоны ООС контрабанды с оружием».

ИСТОЧНИК KP.RU

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