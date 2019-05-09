Больше 60 тысяч человек в Луганске пронесли портреты защитников Родины в Бессмертном полку

СЕГОДНЯ 17:43 2019-05-09T17:46:11+03:00

Это были жители Луганска, близлежащих городов и сел, а также люди с подконтрольных Киеву территорий

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Международная акция «Бессмертный полк» сегодня собрала в центре Луганска 60 тысяч человек. Они приехали со всех уголков столицы и близлежащих населенных пунктов ЛНР, а также с подконтрольных Украине территорий. Об этом сегодня сообщил Глава ЛНР Леонид Пасечник в своем Twitter-аккаунте.

— В шествии "Бессмертного полка" в Луганске приняли участие более 60 тысяч граждан Республики. Рад идти в одном строю с вами!, — говорится в публикации Главы Республики.

Леонид Пасечник сразу присоединился к мирным жителям в колоннах «Бессмертного полка» и возглавил его. Все несли портреты погибших при защите области от немецкий захватчиков во время Великой Отечественной войны и тех, кто охранял рубежи Родины, когда в регион пришла украинская армия в 2014 году.

Присоединились к Леониду Пасечнику и министры различных госструктур Республики. Каждый из них назвал причину, почему они присоединились к колонне и рассказали о важности празднования Дня Победы.

- Главный аргумент — этот праздник у нас в крови, это как генетический код наших жителей, который дарит хорошее настроение и большую гордость за завоеванную в Великой Отечественной войне победу, —поделился министр культуры, спорта и молодежи ЛНР Дмитрий Сидоров.

ИСТОЧНИК KP.RU