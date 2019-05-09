Народная милиция ДНР поздравила всех, для кого День 9 мая остался праздником Великой Победы

СЕГОДНЯ 17:11 2019-05-09T17:17:35+03:00

Об этом сообщили в УНМ ДНР

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Начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов от лица командования поздравил ветеранов, военнослужащих и жителей Республики с Днем Великой Победы.

- В этот светлый день мы чтим память миллионов советских граждан, отдавших свои жизни в борьбе с фашизмом. К большому сожалению, преступники, пришедшие к власти на Украине в результате государственного переворота, пытаются переписать историю и навязать обществу идеологию фашизма, - сказал он.

Безсонов так же поздравил граждан Украины, для которых 9 мая остался праздником Великой Победы.

- Мы гордимся подвигом своих предков, - отметил начальник пресс-службы.

ИСТОЧНИК KP.RU