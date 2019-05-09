«Ночные волки. Донбасс» достигли Берлина с флагами ДНР и ЛНР

СЕГОДНЯ 16:20 2019-05-09T16:20:14+03:00

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Сегодня 9 мая, а значит, что «Ночные волки. Донбасс» наконец преодолели шесть тысяч километров дороги и финишировали в Берлине. Там они пронесли по Трептов-парку к монументу «Войну-освободителю» флаги ДНР и ЛНР вместе со Знаменем Победы. Об этом сообщили в пресс-службе мотоклуба «Ночные волки».

— Как и было обещано, 9 мая флаги ЛНР и ДНР подняты в Берлине!, — пишет в своем профиле в социальной сети президент отделения «Ночных волков» в Донбассе Виталий Кишкинов.

Впереди мотоциклистов ждет долгая дорога домой на своих байках. Однако заканчивать на этом участники клуба не планируют. Они уже строят планы на следующий год. 75-годовщина Великой Победы в 2020 году должна быть особенной. Хотя бы потому, что присоединить к общей колонне хотят также американцев.

— Дружба между народами России и Америки — это самая важная проблема, которая есть сейчас у человечества" - эти слова из фильма "Встреча на Эльбе", снятого в 1949 г. также актуальны и сейчас. Поэтому мы приглашаем Американцев плюнуть на русофобскую политику местной элиты, толкающей мир к пропасти, и присоединиться к нашему маршу "Дороги Победы" в будущем, 2020-м юбилейном для Победы году, — пишет президент российского отделения клуба «Ночные волки» Александр "Хирург"Залдостанов.

ИСТОЧНИК KP.RU