2019-05-09T15:11:46+03:00
День Победы

Больше 300 машин приняли участие в автопробеге по памятным местам Луганска в честь Дня Победы

Все места, где останавливались автомобилисты, связаны с историей Великой Отечественной войны
Екатерина Сорока
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Перед началом пробега пару слов сказал его организатор депутат Народного Совета ЛНР Денис Колесников. Фото: lugradar.netПеред началом пробега пару слов сказал его организатор депутат Народного Совета ЛНР Денис Колесников. Фото: lugradar.net
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На 9 мая было запланировано еще одно патриотическое мероприятие в Луганске, а именно автопробег. Больше 300 водителей на своих машинах собрались в одну длинную колонну, чтобы вместе проехать по исторически значимым местам ЛНР, где еще осталась память о событиях оккупации города в годы Великой Отечественной войны. Об этом стало известно со слов организатора акции депутата Народного Совета ЛНР Дениса Колесникова.

— Участники пробега посетили мемориалы и памятники, расположенные в черте города, в том числе братские могилы советских воинов в парке им. Горького и в сквере им. 9 Мая, памятник погибшим солдатам-шахтёрам в годы ВОВ в поселке Юбилейный, братскую могилу воинов 1941-1945 годов в поселке Тельмана, мемориальный комплекс "Острая Могила", мемориал "Журавли" в центре Луганска. Завершился автопробег у Республиканского госпиталя ветеранов ВОВ им. маршала Еременко, — такой маршрут ждал водителей в этот день.

Начала свой путь колона с эстакады у железнодорожного вокзала. Но не успела тронуться с места, как на улице начался сильный ливень, который загораживал обзор на исторические памятники. Но участники автопробега все равно не остановились и дошли до конца своего пути.

Они остановились у госпиталя имени маршала Еременко, где временно проживают ветераны Великой Отечественной войны. Водители не стали сразу разъезжаться по своим домам, а зашли в здание и поздравили всех находящихся там защитников Родины с 74-й годовщиной Великой Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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