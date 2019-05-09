2019-05-09T13:07:33+03:00
День Победы

В Макеевке активисты из общественных движений 9 мая воссоздадут фотографию «Знамя над Рейхстагом» с помощью одних лишь лампадок

Для воссоздания знаменитой фотографии донецкого фотографа Халдея понадобится больше четырех тысяч лампадок
Павел ХАНАРИНЕкатерина Сорока
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Изначально планировалось провести акцию в Донецке в парке Щербакова, но в последний момент планы изменились. Фото: novostipmr.comИзначально планировалось провести акцию в Донецке в парке Щербакова, но в последний момент планы изменились. Фото: novostipmr.com
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Активисты из общественных движений Республики организовали собственную патриотическую акцию ко Дню Победы под названием «Свеча Памяти». 9 мая в Макеевке на площади перед Дворцом детского и юношеского творчества имени В.Г. Джарты к вечеру они попытаются воссоздать часть знаменитой фотографии Халдея «Знамя над Рейхстагом». Для того чтобы выстроить солдата, знамя и дату победы «1945» активистам понадобится больше четырех тысяч зажжённых лампадок. Об этом сообщили сами организаторы акции на своих официальных страницах в социальных сетях.

— Дорогие дончане, приближается праздник великой победы. Подвиг наших дедов и прадедов навсегда останется в сердцах потомков и будет передаваться из поколения в поколение. Творческая команда «Студенческая весна Донбасса» приглашает каждого из вас зажечь свою свечу памяти и почтить тех, кто отдал свою жизнь во имя родины и наших с вами светлых дней, — обращались активисты накануне праздника 9 мая.

Акция «Свеча Памяти» была создана по инициативе активной молодежи Республики. К ним относятся участники общественных движений «Молодая Республика», «Студенческая весна Донбасса», а также музыкальный коллектив Etni At Trio.

Последние будут выступать во время проведения акции. В репертуар войдут любимые и всеми известные песни военных лет. И они приглашают жителей Республики присоединиться к коллективу и спеть эти композиции вместе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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