В Бессмертном полку в Донецке приняли участие около 100 тысяч жителей и гостей ДНР

СЕГОДНЯ 12:15 2019-05-09T12:15:43+03:00

В 2015 году в «Бессмертном полку участвовало» всего 3 тысячи человек. Фото: da-info.pro

В прошлом году в этой акции участвовало 70 тысяч человек

Изменить размер текста: A A

По главной улице Донецка прошло торжественное шествие международной акции «Бессмертный полк». По официальным данным, в нем приняли участие около 90 тысяч человек: мирные жители, военные и гости Республики. Все они несли портреты своих родственников героев Великой Отечественной войны и тех, кто погиб в боевых действиях против украинской армии. Об этом сообщает официальный сайт ДНР.

— К колонне «Бессмертного полка» присоединились Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка, члены правительства, руководители министерств и ведомств. Во главе колонны автомобиль «ГАЗ-67» времен Великой Отечественной, в котором едут ветераны и юнармейцы, — говорится в сообщении.

Колонна «Бессмертного полка» имеет четкую структуру. На первый ряд поставили учащихся Кадетского корпуса имени А.В. Захарченко. Они несли портреты воинов, которые погибли в битвах за Донбасс в период с 2014 по 2019 год.

Возглавил колону портрет первого главы Республики Александра Захарченко, а также остальные герои ДНР.

Следом за ними прошла колонна студентов Академии гражданской защиты МЧС. Они несли фотографии воинов-интернационалистов, которые добровольно принимали участие в военных действиях на стороне Республики.

Третьими шагали курсанты Донецкой академии внутренних дел МВД ДНР. В их руках можно было увидеть портреты призывников Донецкого края, героев Советского союза и воинов Великой Отечественной войны, которых уже давно нет с нами.

Остальные десятки тысяч человек несли портреты своих родственников, героев и воинов прошлой и нынешней войны.

ИСТОЧНИК KP.RU