Обстрелы ДНР: ВСУ за сутки выпустили больше ста снарядов и мин
ВСУ за минувшие сутки 11 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 116 боеприпасов. Об этом сегодня заявил руководитель представительства Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.
- Под огнем ВСУ оказались районы поселка шахты «Трудовская», бывшей воздушной гавани столицы, поселков Зайцево и шахты имени Гагарина и села Новая Таврия. Они применяли минометы калибром 82- и 120 миллиметров, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное, - сообщил он.
Напомним, что вчера украинские силовики 16 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по ДНР более 150 боеприпасов.
ИСТОЧНИК KP.RU