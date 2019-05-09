2019-05-09T11:36:24+03:00
Политика

Обстрелы ДНР: ВСУ за сутки выпустили больше ста снарядов и мин

Об этом сообщили в СЦКК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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ВСУ за сутки выпустили больше ста снарядов и мин. Фото: ТК «Звезда»ВСУ за сутки выпустили больше ста снарядов и мин. Фото: ТК «Звезда»
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ВСУ за минувшие сутки 11 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 116 боеприпасов. Об этом сегодня заявил руководитель представительства Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

- Под огнем ВСУ оказались районы поселка шахты «Трудовская», бывшей воздушной гавани столицы, поселков Зайцево и шахты имени Гагарина и села Новая Таврия. Они применяли минометы калибром 82- и 120 миллиметров, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное, - сообщил он.

Напомним, что вчера украинские силовики 16 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по ДНР более 150 боеприпасов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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