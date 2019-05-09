2019-05-09T10:45:40+03:00
День Победы

Оператор «Феникс» поздравил ветеранов Великой Отечественной в Донецке

Они получили подарочные наборы от сотрудников сетевого оператора «Феникс»
Екатерина Сорока
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Ветераны выразили благодарность за подарки и внимание со стороны сотрудников оператора. Фото: минсвязь.русВетераны выразили благодарность за подарки и внимание со стороны сотрудников оператора. Фото: минсвязь.рус
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Накануне празднования Дня Победы в Донецке сетевой оператор «Феникс» поздравил ветеранов Великой Отечественной войны. Сотрудники организации ездили по домам, где живут ветераны, и вручали им подарочные наборы. Об этом сообщили в пресс-службе оператора.

— Мы навестили ветеранов Великой Отечественной войны. И не только для того, чтобы вручить подарки от оператора. Эта встреча – еще одна возможность выразить огромное уважение и признательность за подвиг, поблагодарить за несгибаемую силу духа, проявленные стойкость и отвагу, — поделился начальник отдела эксплуатации радиосети ГП «РОС» Сабержан Кензин.

Также в пресс-службе указали на то, что ветераны были рады видеть гостей в своем доме. Сотрудников «Феникс» они встречали с улыбкой, оптимизмом и целым набором историй из своей биографии о военных и послевоенных годах.

— По словам многих из них, преодолеть все тяготы помогала любовь к Родине, дружба народов и желание жить в мирной, свободной стране, — говорится в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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