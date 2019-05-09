В Донецке началось шествие Бессмертного полка
В Донецке началось шествие Бессмертного полка. В колонне людей в два раза больше, чем в прошлом году. Об этом с места сбора участников сообщает наш корреспондент Юлия Андриенко.
- В начале колонны девушки-курсантки со знаменем Победы и кадеты с портретами Александра Захарченко, Гиви, Моторолы и других Героев Донецкой Народной Республики. Далее – сам Бессмертный полк. Люди несут штендеры со слезами и радостью, - передала она.
Напомним, что колонна «Бессмертного полка» в Донецке пройдет по улице Артема от здания бывшего Минугля до монумента «Твоим освободителям, Донбасс!» в парке имени Ленинского комсомола.
Возле монумента «Твоим освободителям, Донбасс!» состоится торжественный митинг. Затем парк заполнят звуки фронтовых и послевоенных песен и начнут работать полевые кухни.
ИСТОЧНИК KP.RU