2019-05-09T10:12:50+03:00
Общество

В Донецке началось шествие Бессмертного полка

В начале колонны кадеты с портретами Александра Захарченко, Гиви и Моторолы
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В колонне людей в два раза больше, чем в прошлом годуВ колонне людей в два раза больше, чем в прошлом годуФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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В Донецке началось шествие Бессмертного полка. В колонне людей в два раза больше, чем в прошлом году. Об этом с места сбора участников сообщает наш корреспондент Юлия Андриенко.

- В начале колонны девушки-курсантки со знаменем Победы и кадеты с портретами Александра Захарченко, Гиви, Моторолы и других Героев Донецкой Народной Республики. Далее – сам Бессмертный полк. Люди несут штендеры со слезами и радостью, - передала она.

Напомним, что колонна «Бессмертного полка» в Донецке пройдет по улице Артема от здания бывшего Минугля до монумента «Твоим освободителям, Донбасс!» в парке имени Ленинского комсомола.

Возле монумента «Твоим освободителям, Донбасс!» состоится торжественный митинг. Затем парк заполнят звуки фронтовых и послевоенных песен и начнут работать полевые кухни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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