2019-05-09T10:19:38+03:00
День Победы

Активисты Луганска накануне 9 мая провели патриотическую акцию «Звезда Победы»

Акция прошла возле памятника воинам-освободителям
Екатерина Сорока
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После волонтеры и жители Луганска возложили красные гвоздики к памятнику. Фото: mir-lug.infоПосле волонтеры и жители Луганска возложили красные гвоздики к памятнику. Фото: mir-lug.infо
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8 мая накануне празднования 9 мая активисты из общественного движения «Мир Луганщине» провели патриотическую акцию «Звезда Победы». Вечером, возле памятника воинам-освободителям, они выложили из свечей огромную звезду и надпись помним. Об этом сообщили на официальном сайте общественного движения.

— История повторяется. К счастью или, к сожалению – решать вам. Важно делать выводы и помнить о том, что наши предки на нашей земле всегда были готовы отстаивать правдивость истории и тех событий, которые выпадали на долю нашего народа. В нас с вами течет кровь победителей – мы обязаны это помнить. И с гордостью могу сказать, что мы – помним!, – поделился координатор проекта Филипп Кобцев.

Акция «Звезда Победы» проходит уже третий год подряд. И возможно она уже совсем скоро станет традицией для Республики в преддверии Дня Победы.

Для проведения патриотический акции понадобился состав волонтеров из трех общественных движений: «Мир Луганщине», «Мы помним» и «Волонтер». Всего возле памятника собралось около 300 человек.

— Акция с каждым годом собирает все больше людей, и ребята понимают, зачем они сюда приходят. Молодежь сейчас стоит перед очень серьезным выбором: помнить ту историю, которая настоящая, или поддаться на провокации, которые диктует нам Запад, выгодную им. Главное, чтобы мы делали выводы в той истории, которая повторяется, и каждый понимал, для чего он приходит сюда в восемь часов вечера на окраине города и произносит слова "Мы помним", — добавил Филипп Кобцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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