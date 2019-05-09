Леонид Пасечник: Наши солдаты и командиры доказали, что они – достойные последователи героев Великой Отечественной войны

СЕГОДНЯ 09:31 2019-05-09T09:31:29+03:00

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Глава ЛНР Леонид Пасечник обратился к жителям Республики с поздравлениями.

– Дорогие соотечественники! Поздравляю вас с торжеством, в котором слились воедино радость, память и скорбь, – Великой Победой! Для всех нас 9 Мая – особенный день, так как почти в каждой семье есть деды и прадеды, самоотверженно сражавшиеся за свободу Отчизны. Хочу поблагодарить всех фронтовиков и тружеников тыла за победу в Великой Отечественной войне. Каждый из них не словом, а делом приближал долгожданный мир. Сегодня я с гордостью говорю, что мы – поколение победителей! История повторяется, мы вновь стали на защиту родной земли от ужасов войны, развязанной нацистами. Наши солдаты и командиры доказали, что они – достойные последователи героев Великой Отечественной войны, с честью выполняющие задачи по обеспечению суверенитета государства. Мирные труженики Луганщины делом подтвердили, что даже в трудное военное время в условиях социальной и экономической блокады они готовы отстраивать и развивать республику. Вечная память и почёт победителям в Великой Отечественной войне. Здоровья и долголетия живым. Желаю всем жителям Луганской Народной Республики крепкого здоровья, благополучия и долгожданного мира! – сказал Леонид Пасечник.

ИСТОЧНИК KP.RU