Обстрелы ЛНР: ВСУ четыре раза за сутки нарушили «перемирие»

СЕГОДНЯ 08:50 2019-05-09T08:50:37+03:00

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ВСУ четыре раза за сутки нарушили режим прекращения огня в ЛНР. Об этом сегодня сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Они подвергли обстрела районы Калиново, Донецкого, Смелого и Голубовского, - сообщили в СЦКК. – Вели огонь из 82-миллиметровых минометов, станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.

Напомним, что вчера украинские силовики девять раз за сутки нарушили «режим тишины» в ЛНР. Обстреляли Калиново и Калиново-Борщеватое. Огонь вели из 152- и 122-миллиметровых артиллерийских орудий, 125-миллиметровых танковых орудий, 120- и 82-миллиметровых минометов и гранатометов АГС.

ИСТОЧНИК KP.RU