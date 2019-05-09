2019-05-09T08:30:14+03:00
Общество

В Донецке в кардиологии для ветеранов Великой Отечественной сыграли концерт

Подарки получили все пациенты госпиталя
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В кардиологии горбольницы №23 для ветеранов Великой Отечественной сыграли концерт. Фото: администрация города ДонецкаВ кардиологии горбольницы №23 для ветеранов Великой Отечественной сыграли концерт. Фото: администрация города Донецка
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В Донецке в кардиологическом отделении горбольницы №23 состоялся концерт для ветеранов Великой Отечественной войны. Их поздравила концертная бригада «Донбасский характер».

- Поэт, член Союза писателей ДНР Владимир Чачанидзе прочел свои стихотворения. Солистка Татьяна Шульгина исполнила всеми любимые песни, в числе которых «Севастопольский вальс», «Баллада о матери», «Катюша». Автор-исполнитель Роман Сухоненко исполнил авторские песни в сопровождении гитары и гуслей,- сообщили в пресс-службе администрации города Донецка.

При содействии Донецкой республиканской универсальной научной библиотеки им. Н. К. Крупской и ведущего библиотекаря «Русского центра» Анны Погорелой все пациенты госпиталя получили подарки – комплекты книг и фотографий нашего известного земляка Евгения Халдея, летописца Великой Отечественной. Также для присутствующих ветеранов был организован сладкий стол.

ИСТОЧНИК KP.RU

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