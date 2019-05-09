Парад Победы в Донецке 2019 начнется в 9.00

СЕГОДНЯ 07:32 2019-05-09T07:32:17+03:00

В Параде Победы в Донецке 2019 примет участие ретро-техника времен Великой Отечественной войны Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

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На главной улице столицы Донецкой Народной Республики в 9.00 начнется Парад Победы в Донецке 2019.

Сначала пройдут парадные расчеты, в которые входят бойцы Народной милиции, сотрудники МВД, МЧС, курсанты Республиканского военного лицея и Донецкого высшего общевойскового командного училища, а также участники патриотического движения «Молодая гвардия» - всего порядка 1500 человек.

После этого по улице Артема пройдет техника. Открывать шествие будут машины времен Великой Отечественной войны: Т-34-85, ЗИС-5В, ГАЗ-АА, ГАЗ-67, ЗИС-3, КС 12, СУ-100 и «Катюша». Следом будет идти современная техника, которая стоит на вооружении НМ ДНР: танки Т-64 и Т-72, боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня «Град», зенитные установки.

В 10.00 от здания минугля начнется шествие международной акции «Бессмертный полк», в котором примут участие десятки тысяч жителей Республики, а также иностранные гости.

ИСТОЧНИК KP.RU