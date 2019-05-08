Украина перебросила диверсантов к линии фронта в ЛНР для провокаций в День Победы
Офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил о том, что командование ВСУ перебросило к линии фронта в ЛНР группу диверсантов и снайперов.
- В район населенного пункта Желобок отмечено прибытие разведгруппы в составе шести человек, а также трех снайперских пар, предположительно выходцев из Латвии. По нашим данным, прибывшие группы занимаются оценкой обстановки в зоне ответственности 54 механизированной бригады ВСУ, - сообщил он.
Филипоненко отметил, что украинское командование продолжает осуществлять попытки дестабилизации обстановки на Донбассе накануне Дня Победы.
- Задачей групп предположительно является проведение диверсий в канун празднования Дня Победы, - сказал он.
ИСТОЧНИК KP.RU