2019-05-08T23:55:52+03:00
Политика

Украина перебросила диверсантов к линии фронта в ЛНР для провокаций в День Победы

Об этом сообщили в НМ ЛНР
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: nahnews.orgФото: nahnews.org
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Офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил о том, что командование ВСУ перебросило к линии фронта в ЛНР группу диверсантов и снайперов.

- В район населенного пункта Желобок отмечено прибытие разведгруппы в составе шести человек, а также трех снайперских пар, предположительно выходцев из Латвии. По нашим данным, прибывшие группы занимаются оценкой обстановки в зоне ответственности 54 механизированной бригады ВСУ, - сообщил он.

Филипоненко отметил, что украинское командование продолжает осуществлять попытки дестабилизации обстановки на Донбассе накануне Дня Победы.

- Задачей групп предположительно является проведение диверсий в канун празднования Дня Победы, - сказал он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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