ВСУ установили огневые точки на детской площадке в Новолуганском

8 Май 23:48 2019-05-08T23:48:59+03:00

Об этом сообщили в НМ ДНР

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В Народной милиции Донецкой Народной Республики заявили, что Вооруженные силы Украины установили огневые точки на детской площадке в Новолуганском.

- Украинские минометчики на регулярной основе начали вести обстрелы поселка Доломитное на окраине Горловки с временных огневых позиций на детской площадке населенного пункта Новолуганское, - говорится в сообщении.

Начальник пресс-службы НМ ДНР Даниил Безсонов «особо отметил крайне подлый характер действий 30-й бригады ВСУ».

- Минометчики Гараза (командир бригады) регулярно ведут обстрел Доломитного с временных огневых позиций, расположенных на детской спортивной площадке в непосредственной близости от жилых домов населенного пункта Новолуганское, – подчеркнул Безсонов.

ИСТОЧНИК KP.RU