Какие звезды российской эстрады выступят в ЛНР на День Республики
В министерстве культуры Луганской Народной Республики сообщили, что в день пятилетия ЛНР выступят звезды российской эстрады.
По сообщению ведомства праздничные концерты пройдут в Луганске, Алчевске и Краснодоне.
В Луганске на Театральной площади выступят группа «Кватро», Стас Костюшкин и Алексей Воробьев. Начало концерта – в 18.00.
В Алчевске выступит Анна Семенович. Концерт пройдет на площади Советской, начало – в 18.00.
В Краснодоне на площади имени героев «Молодой гвардии» пройдет концерт группы «Фабрика».
- Торжества ко Дню Республики во всех городах и районах ЛНР завершатся праздничным фейерверком, - рассказали в министерстве культуры.
ИСТОЧНИК KP.RU