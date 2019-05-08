2019-05-08T22:54:37+03:00
Политика

Какие звезды российской эстрады выступят в ЛНР на День Республики

Артисты из РФ дадут концерты в Луганске, Алчевске и Краснодоне
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: министерство культуры ЛНРФото: министерство культуры ЛНР
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В министерстве культуры Луганской Народной Республики сообщили, что в день пятилетия ЛНР выступят звезды российской эстрады.

По сообщению ведомства праздничные концерты пройдут в Луганске, Алчевске и Краснодоне.

В Луганске на Театральной площади выступят группа «Кватро», Стас Костюшкин и Алексей Воробьев. Начало концерта – в 18.00.

В Алчевске выступит Анна Семенович. Концерт пройдет на площади Советской, начало – в 18.00.

В Краснодоне на площади имени героев «Молодой гвардии» пройдет концерт группы «Фабрика».

- Торжества ко Дню Республики во всех городах и районах ЛНР завершатся праздничным фейерверком, - рассказали в министерстве культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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