Украинский снайпер ранил жителя Трудовских в Донецке
Об этом сообщили в СЦКК
Фото: kyrgyzkorm.kg
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В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня заявили о ранении мирного жителя выстрелом украинского снайпера.
- В 17:30 ВСУ открыли снайперский огонь по поселку шахты Трудовская города Донецка, - говорится в заявлении. - В результате обстрела ранение получил мирный житель 1963 года рождения, проживающий по адресу: улица Зеленый Гай, 50.
В момент обстрела пострадавший находился дома.
- Мужчина доставлен в травмпункт городской больницы №14. Диагноз: пулевое ранение левого бедра и левого плеча, - рассказали в СЦКК.
ИСТОЧНИК KP.RU