Боевики из украинских националистических батальонов устроили террор мирным жителям Донбасса

8 Май 20:22 2019-05-08T20:22:42+03:00

Произошло это два дня назад в населенном пункте Дзержинск. Фото: news.bigmir.net

За апрель месяц они устроили 14 преступлений в населенных пунктах, где ни появлялись

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Националистические батальоны продолжают вызывать недовольство у мирных жителей Донбасса. За прошедший месяц они устроили 14 преступлений, малую долю из которых составляет постоянное публичное пьянство, запугивание гражданских, а также обворовывают продуктовые магазины. В связи с этим жители Дзержинска и других подконтрольных Украиной территорий просто боятся выходить лишний раз на улицу. Об этом заявил сегодня начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

— Мирные жители боятся выходить на улицу в темное время суток, среди них растет недовольство действиями боевиков нацбатов. Украинское командование опасается роста протестных настроений среди жителей населенных пунктов Дзержинского городского совета, в связи с чем командиру 53-й бригады Грузевичу штабом оккупационных сил отданы указания на усмирение разбушевавшихся националистов с привлечением для этого подразделений военной службы правопорядка, - говорится в заявлении начальника пресс-службы.

Однако, дисциплина бойцов национального батальона все равно оставляет желать лучшего. Не смотря на все замечания и прочие методы манипулирования, они продолжают выходить на открытое сопротивление с военной милицией.

Так в результате одного из соприкосновения батальона националистов с военной милицией были зафиксированы жертвы. Один из бойцов из 53-й механизированной бригады получил закрытую черепно-мозговую травму.

ИСТОЧНИК KP.RU