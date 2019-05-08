2019-05-08T13:45:33+03:00
Политика

Леонид Пасечник: нам приходится отстаивать нашу небольшую, малую Родину, от того же фашизма, от той же оккупации

Глава ЛНР возложил цветы к Братской могиле солдат Красной армии
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: ЛИЦФото: ЛИЦ
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Глава Луганской Народной Республики возложил цветы к Братской могиле в сквере 9 мая. Об этом сообщает ЛИЦ.

- Самая главная наша задача как внуков наших дедов и прадедов - помнить о том подвиге, который они совершили. Сегодняшнее мероприятие, это дань нашей памяти этому подвигу, - говорит Глава ЛНР. В 1941-1945 годах жители СССР отстоялись свободу и независимость на тот момент общей для всех и неделимой Родины.

Пасечник отметил, что о Победе нужно помнить, знать и никому нельзя переписывать историю, как это делается на Украине.

- Мы видим, что история развивается по спирали, и сегодня нам приходится отстаивать нашу небольшую, малую Родину, по сравнению с той большой (СССР) от того же фашизма, от той же оккупации, - сказал Леонид Пасечник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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