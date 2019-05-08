2019-05-08T13:20:02+03:00
Политика

Украинское правительство признает недействительными паспорта РФ жителей Донбасса на законодательном уровне

Закон собираются принять сегодня, 8 мая
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: sputnik.mdФото: sputnik.md
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Выданные жителям республик Донбасса паспорта Российской Федерации Киев собирается признать незаконными и недействительными. Об этом сообщил премьер-министр незалежной Владимир Гройсман.

«Сегодня мы примем решение правительства Украины, о том, чтобы признать все паспорта, которые будут выданы гражданам Украины на нашей территории, на территории суверенного Украинского государства, с нарушением любых международных норм, прав, эти паспорта будут признаны незаконными, - сообщил он.

При этом Гройсман отметил, что по российскому паспорту жители республик Донбасса не смогут пересекать украинскую границу и пользоваться этим документом на территории незалежной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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