Украинское правительство признает недействительными паспорта РФ жителей Донбасса на законодательном уровне
Выданные жителям республик Донбасса паспорта Российской Федерации Киев собирается признать незаконными и недействительными. Об этом сообщил премьер-министр незалежной Владимир Гройсман.
«Сегодня мы примем решение правительства Украины, о том, чтобы признать все паспорта, которые будут выданы гражданам Украины на нашей территории, на территории суверенного Украинского государства, с нарушением любых международных норм, прав, эти паспорта будут признаны незаконными, - сообщил он.
При этом Гройсман отметил, что по российскому паспорту жители республик Донбасса не смогут пересекать украинскую границу и пользоваться этим документом на территории незалежной.
ИСТОЧНИК KP.RU