В ЛНР изъяли контрабанду на 1,3 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 13:04 2019-05-08T13:04:43+03:00

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7 мая сотрудники правоохранительных ведомств ЛНР нашли контрабандиста, который занимался незаконной продажей безакцизного товара. В общей сложности они изъяли имущество неудавшегося предпринимателя на сумму 1,3 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного комитета налогов и сборов ЛНР.

- В ходе совместных мероприятий финансовой полиции, МГБ ЛНР и Краснодонской горрайонной прокуратуры, направленных на выявление и пресечение фактов незаконного оборота подакцизной группы товаров на территории ЛНР, на участке грунтовой дороги в районе посёлка Верхняя Деревечка Краснодонского района остановлен автомобиль под управлением пятидесятилетнего жителя Республики. В ходе осмотра автомобиля обнаружено 34 тысячи пачек табачных изделий «Marlboro», не оклеенных марками акцизного налога ЛНР, — говорится в сообщении МГБ ЛНР.

Доказать свою невиновность контрабандисту не удалось: у него на руках отсутствовали какие-либо документы, которые бы указывали на законность его действий или хотя бы договор о законной покупке сигарет.

На основании этого сотрудники МГБ изъяли весь товар на сумму 850 тысяч рублей, а также автомобиль неудавшегося предпринимателя. В нем он хранил весь свой запас сигарет. Его эксперты оценили на 450 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU