Прошел войну и всю жизнь работает в театре: в донецкой муздраме поздравили Михаила Бондаренко

СЕГОДНЯ 11:42 2019-05-08T11:42:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В донецкой муздраме рассказали о живой легенде театра - Михаиле Ивановиче Бондаренко. Он - ровесник театра, участник боевых действий Великой Отечественной.

- Служит в нашем театре с 1957 года, - рассказывают муздраме. - За долгую творческую карьеру - заслуженный артист Украины.

Михаил Бондаренко сыграл около 200 разноплановых ролей, а 5 спектаклей поставил, как режиссер.

- В 15 лет в его жизнь пришла война. Юный сержант-разведчик брал «языков» и подрывал мосты. Прошел с боями всю Прибалтику, участвовал в разгроме Курляндской группировки фашистов, - говорят в театре. - Осколки до сих пор не дают забыть о тех ранениях, после которых он все равно возвращался на боевые позиции. На груди засверкали награды: орден Славы, орден Великой Отечественной войны, орден «Знак Почета», орден «За мужество», орден «За заслуги», многочисленные медали и знаки отличия.

В канун 74-й годовщины Великой Победы в празднично украшенном фойе МДТ имени Бровуна представители администрации и коллектива театр чествовали своего коллегу и прославленного ветерана. Заместитель генерального директора Марина Качанова и председатель первичной организации профсоюза работников театра, режиссер-постановщик Владимир Быковский вручили Михаилу Ивановичу поздравительный адрес, цветы и подарок.

- Михаил Иванович – в прекрасной творческой форме. В ответ на поздравления он прочел подборку стихотворений о войне и в заключении сказал: «Семьдесят четыре года назад прогремели последние залпы Великой Отечественной войны. Солдаты не дрогнули, выполнили свой долг перед Родиной, обеспечили нашей стране мирное будущее. Сердечное спасибо вам за ваше внимание, за чувствительное отношение к ветеранам! Здоровья вам, радости, творческих успехов! – рассказали в драмтеатре.

ИСТОЧНИК KP.RU