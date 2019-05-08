ВСУ обстреляли Калиново и Калиново-Борщеватое в ЛНР
Об этом сообщили в СЦКК
Фото: warfiles.ru
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За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины девять раз нарушили режим прекращения огня в Луганской Народной Республике. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
- Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Калиново и села Калиново-Борщеватое, - говорится в сообщении.
Огонь велся из различного вооружения.
- Применялись 152 и 122-миллиметровые артиллерийские орудия, 125-миллиметровые танковые орудия, 120 и 82-миллиметровые минометы и автоматические станковые гранатометы АГС, - добавили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU