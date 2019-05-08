ВСУ обстреляли Калиново и Калиново-Борщеватое в ЛНР

СЕГОДНЯ 11:23 2019-05-08T11:23:31+03:00

Об этом сообщили в СЦКК

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За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины девять раз нарушили режим прекращения огня в Луганской Народной Республике. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Калиново и села Калиново-Борщеватое, - говорится в сообщении.

Огонь велся из различного вооружения.

- Применялись 152 и 122-миллиметровые артиллерийские орудия, 125-миллиметровые танковые орудия, 120 и 82-миллиметровые минометы и автоматические станковые гранатометы АГС, - добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU