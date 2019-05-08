В Луганщине пройдет конкурс граффити и графики на патриотическую тему – общий призовой фонд почти два миллиона рублей

СЕГОДНЯ 11:38 2019-05-08T11:38:58+03:00

Организаторы приглашают принять участие в конкурсе людей из ЛНР и районов Луганщины подконтрольные Украине

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29 мая в Луганщине пройдет конкурс среди художников и творческих коллективов, которые специализируются на граффити и графике. Темой для работы является чувство патриотизма к Луганщине. Всего будет выбрано четыре победителя (по два в каждой номинации). Они-то и разделят между собой общий призовой фонд 1 миллион 600 тысяч рублей. Об этом объявили в пресс-службе Молодежного интеграционного центра ЛНР.

- Участникам мероприятия необходимо представить в оргкомитет работы патриотической направленности, прославляющие историю, обычаи, традиции, быт и достижения жителей Луганщины. Возраст участников неограничен, - говорится в сообщении.

Принять участие в конкурсе могут все жители Луганщины независимо от места проживания (на территории подконтрольной Украиной или в Республике). Главное – это сама творческая работа художников.

Следующая информация будет полезна для жителей подконтрольной Украиной территории. Подать заявку для участия в конкурсе необходимо до 17 мая. Сделать это можно двумя способами: принести в офис Молодежного интеграционного центра (по адресу Луганск, улица Шевченко, 4) или отправить на электронную почту lnr.mic@gmail.com.

Ознакомиться детальнее с условиями конкурса можно в Положении о проведении мероприятия

ИСТОЧНИК KP.RU