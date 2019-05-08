2019-05-08T11:38:58+03:00
Звезды

В Луганщине пройдет конкурс граффити и графики на патриотическую тему – общий призовой фонд почти два миллиона рублей

Организаторы приглашают принять участие в конкурсе людей из ЛНР и районов Луганщины подконтрольные Украине
Екатерина Сорока
Поделиться:
Организаторы конкурса стали Молодежный интеграционный центр и Министерство, спорта и молодежи ЛНР. Фото: mylove.ruОрганизаторы конкурса стали Молодежный интеграционный центр и Министерство, спорта и молодежи ЛНР. Фото: mylove.ru
Изменить размер текста:

29 мая в Луганщине пройдет конкурс среди художников и творческих коллективов, которые специализируются на граффити и графике. Темой для работы является чувство патриотизма к Луганщине. Всего будет выбрано четыре победителя (по два в каждой номинации). Они-то и разделят между собой общий призовой фонд 1 миллион 600 тысяч рублей. Об этом объявили в пресс-службе Молодежного интеграционного центра ЛНР.

- Участникам мероприятия необходимо представить в оргкомитет работы патриотической направленности, прославляющие историю, обычаи, традиции, быт и достижения жителей Луганщины. Возраст участников неограничен, - говорится в сообщении.

Принять участие в конкурсе могут все жители Луганщины независимо от места проживания (на территории подконтрольной Украиной или в Республике). Главное – это сама творческая работа художников.

Следующая информация будет полезна для жителей подконтрольной Украиной территории. Подать заявку для участия в конкурсе необходимо до 17 мая. Сделать это можно двумя способами: принести в офис Молодежного интеграционного центра (по адресу Луганск, улица Шевченко, 4) или отправить на электронную почту lnr.mic@gmail.com.

Ознакомиться детальнее с условиями конкурса можно в Положении о проведении мероприятия

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Леонид Пасечник: нам приходится отстаивать нашу небольшую, малую Родину, от того же фашизма, от той же оккупации
Украинское правительство признает недействительными паспорта РФ жителей Донбасса на законодательном уровне
В ЛНР изъяли контрабанду на 1,3 миллиона рублей
Прошел войну и всю жизнь работает в театре: в донецкой муздраме поздравили Михаила Бондаренко
ВСУ обстреляли Калиново и Калиново-Борщеватое в ЛНР
ВСУ обстреляли 11 населенных пунктов в ДНР
Назван украинский преступник, обстрелявший автобус с сотрудниками ДФС
В ДНР стартовали мероприятия ко Дню Победы 2019: митинг памяти прошел в Кировском районе Донецка
Украинские снайперы подорвались на мине в ЛНР: один - погиб, четверо - ранены
Глава Республики вручил Георгиевские кресты военнослужащим "Спарты"
Украинские специалисты по ошибке подавили сигнал собственного беспилотника, приземлив его в ДНР
Украинский командир погорел на взятке: требовал от подчиненного 5,5 тысяч грн за сокрытие нарушений
Второй раз за сутки обстреляли Васильевскую насосную станцию