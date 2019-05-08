2019-05-08T11:17:13+03:00
Политика

ВСУ обстреляли 11 населенных пунктов в ДНР

Украинская армия 16 раз нарушила режим прекращения огня
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: warfiles.ruФото: warfiles.ru
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Руководитель представительства Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов сообщил, что за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины 16 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Республики почти 160 боеприпасов.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 16 раз. Общее количество примененных боеприпасов – 154 единицы, - говорится в сообщении.

Под огнем украинской армии оказались 11 населенных пунктов ДНР.

- ВСУ обстреляли поселок шахты Трудовская на западе Донецка, район аэропорта на севере города, село Спартак к северу от столицы; Ясиноватая и прилегающее к ней поселок Минеральное и село Васильевка; горловские поселки Доломитное, Зайцево и Гольмовский; Докучаевск, а также село Коминтерново на юге ДНР, - рассказал Якубов.

Руководитель представительства Республики в СЦКК отметил, что при обстрелах применялись: минометы, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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