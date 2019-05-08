2019-05-08T15:31:35+03:00
Политика

В НМ ДНР раскрыли подробности военной службы нового командующего ВСУ в Донбассе

Новый командующий в 2015 год был участником событий Дебальцевского котла
Екатерина Сорока
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Александр Сырский встал на пост командующего вместо Наева 6 мая. Фото: mil.gov.uaАлександр Сырский встал на пост командующего вместо Наева 6 мая. Фото: mil.gov.ua
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Накануне инаугурации нового президента Украины в военных силах страны также наблюдаются кадровые изменения. Теперь на месте командующего армии был назначен Александр Сырский. Народная милиция ДНР уже провела расследование о его личности и назвала интересные факты из его военной биографии с 2015 года во время Дебальцевского котла. Об этом 7 мая заявил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов

—У Сырского есть «богатый опыт» покидания «котлов» в индивидуальном порядке. Быстрее, чем он, из Дебальцево убегали только «отважные» нацбаты. А в «котле» оставались украинские солдаты, брошенные на произвол судьбы, — заявил Даниил Безсонов.

Также начальник пресс-службы назвал кандидатуру Александра Сырского «достойной» заменой. И постоянно ссылался на его боевые заслуги в 2015 году.

В этот год Александр Сырский был начальником штаба «антитеррористической операции». Как все представители этого штаба участвовал в Дебальцеском котле. Тогда Народная милиция ДНР смогла не просто отбить атаку противника, но и уничтожить целую группировку сектора «С». Увидев превосходство армии ДНР, Сырский покинул зону боевых действий.

Кроме того Александ Сырский приложил свою руку в битвах за Углегорск, Редкуб и Логвиново. Правда операции закончились не в пользу украинской стороны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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