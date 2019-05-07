2019-05-07T20:11:36+03:00
Общество

В ДНР стартовали мероприятия ко Дню Победы 2019: митинг памяти прошел в Кировском районе Донецка

Митинг завершился салютом из стрелкового оружия, а для ветеранов была организована полевая кухня
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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В акции приняли участие сотни человек. Фото: ДАНВ акции приняли участие сотни человек. Фото: ДАН
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Митинг, посвященный празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел сегодня в Донецке. Мероприятие состоялось у памятника воинам, павшим в боях за освобождение станции Рутченково в Кировском районе столицы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.

- Сегодня в Кировском районе города Донецка состоялся митинг, посвященный празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, с возложением цветов к памятнику воинам, павшим в боях за освобождение Рутченково, — говорится в сообщении пресс-службе.

Там добавили, что в акции приняли участие несколько сотен человек, среди которых был глава администрации Кировского района Донецка Юрий Будрин, депутат Народного Совета ДНР Константин Кузьмин, ветераны ВОВ, воины-интернационалисты, общественники, руководители учреждений, предприятий, организаций района и учащиеся школ.

А после митинга был концерт «Войны священные страницы навечно в памяти людской».

ИСТОЧНИК KP.RU

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