В ДНР стартовали мероприятия ко Дню Победы 2019: митинг памяти прошел в Кировском районе Донецка
Митинг, посвященный празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел сегодня в Донецке. Мероприятие состоялось у памятника воинам, павшим в боях за освобождение станции Рутченково в Кировском районе столицы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.
- Сегодня в Кировском районе города Донецка состоялся митинг, посвященный празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, с возложением цветов к памятнику воинам, павшим в боях за освобождение Рутченково, — говорится в сообщении пресс-службе.
Там добавили, что в акции приняли участие несколько сотен человек, среди которых был глава администрации Кировского района Донецка Юрий Будрин, депутат Народного Совета ДНР Константин Кузьмин, ветераны ВОВ, воины-интернационалисты, общественники, руководители учреждений, предприятий, организаций района и учащиеся школ.
А после митинга был концерт «Войны священные страницы навечно в памяти людской».
ИСТОЧНИК KP.RU