Украинские снайперы подорвались на мине в ЛНР: один - погиб, четверо - ранены

СЕГОДНЯ 17:15 2019-05-07T17:15:12+03:00

Подрыв произошел на минных полях в районе села Кряковка

Изменить размер текста: A A

Один боевик ВСУ погиб, еще четверо получили ранения при подрыве автомобиля на украинских минных полях в зоне так называемой «операции объединенных сил» («ООС»). Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

-Во время перемещения автомобиля Mitsubishi Pajero, принадлежавшего 10-й горно-штурмовой бригаде, произошел его подрыв на своих минных полях в районе населенного пункта Кряковка. В результате подрыва один украинский оккупант погиб, четверо получили ранения различной степени тяжести, – отметил он.

Предположительно в автомобиле находилась снайперы, целью которых было совершение провокационных обстрелов мирных граждан ЛНР, добавил Филипоненко.

Украинские боевики утром 7 мая в очередной раз открыли огонь из подствольного гранатомета по автобусу с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции.

-Сегодня в 09:17 под гранатометный обстрел со стороны вооруженных формирований Украины попал автобус рабочей смены Донецкой фильтровальной станции, который двигался по автотрассе Н-20 в направлении станции, – отметил Якубов.

ИСТОЧНИК KP.RU