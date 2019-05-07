2019-05-07T17:15:12+03:00
Политика

Украинские снайперы подорвались на мине в ЛНР: один - погиб, четверо - ранены

Подрыв произошел на минных полях в районе села Кряковка
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
Комментарии: comments1
Когда готовил ловушку другому. Фото: novorosinform.orgКогда готовил ловушку другому. Фото: novorosinform.org
Изменить размер текста:

Один боевик ВСУ погиб, еще четверо получили ранения при подрыве автомобиля на украинских минных полях в зоне так называемой «операции объединенных сил» («ООС»). Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

-Во время перемещения автомобиля Mitsubishi Pajero, принадлежавшего 10-й горно-штурмовой бригаде, произошел его подрыв на своих минных полях в районе населенного пункта Кряковка. В результате подрыва один украинский оккупант погиб, четверо получили ранения различной степени тяжести, – отметил он.

Предположительно в автомобиле находилась снайперы, целью которых было совершение провокационных обстрелов мирных граждан ЛНР, добавил Филипоненко.

Украинские боевики утром 7 мая в очередной раз открыли огонь из подствольного гранатомета по автобусу с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции.

-Сегодня в 09:17 под гранатометный обстрел со стороны вооруженных формирований Украины попал автобус рабочей смены Донецкой фильтровальной станции, который двигался по автотрассе Н-20 в направлении станции, – отметил Якубов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В ДНР стартовали мероприятия ко Дню Победы 2019: митинг памяти прошел в Кировском районе Донецка
Глава Республики вручил Георгиевские кресты военнослужащим "Спарты"
Украинские специалисты по ошибке подавили сигнал собственного беспилотника, приземлив его в ДНР
Украинский командир погорел на взятке: требовал от подчиненного 5,5 тысяч грн за сокрытие нарушений
Второй раз за сутки обстреляли Васильевскую насосную станцию
В День Победы в Донецке на Параде проедет трофейный американский Hamvee (HMMWV)
Около 15 тысяч деревьев и столько же цветов высажено в Донецке
Фотофакт: Донецк готовится к своему 150-летию
Четыре мемориальные доски открыли в память о погибших защитниках Республики
В ДНР открылись 33 пункта, где можно получить российский паспорт
В краеведческий музей передан уникальный архив жителя Артемовска, служившего в послевоенной Германии
Украинские боевики выпустили по ДНР 60 боеприпасов: два дома разрушены в Коминтерново
В Донецке вновь ограничено движение транспорта
Где в ДНР можно сдать документы на получение паспорта РФ: адреса 33 пунктов
Молодежный парламент ЛНР возглавил студент Луганского университета
В Мариуполе под песком погибли двое детей
7 мая в центре Донецка снова перекроют движение на полдня
В ДНР мальчиков родилось в апреле больше, чем девочек
Киев посылает новобранцев и выпускников вузов на войну в Донбасс
Жители Донецка почтили память погибших при крушении лайнера в Шереметьево
В Донбассе у Наева не хватает мужества забрать тело погибшего солдата
Полиция разыскивает пропавшую без вести 25-летнюю жительницу Макеевки
Борьба с символами Великой Победы: в Донбассе задержали дончанина с Георгиевской лентой
В ЛНР с 13 мая подать документы на паспорт РФ можно будет в любом отделении миграционной службы
В Донецке на шахте Засядько продолжают бороться с самовозгоранием