Украинский командир погорел на взятке: требовал от подчиненного 5,5 тысяч грн за сокрытие нарушений
Сотрудники Службы безопасности Украины, задействованные в проведении так называемой «операции Объединенных сил», разоблачили на взятке командира сводной роты одной из бригад Генштаба ВСУ, дислоцированных в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба ВСУ во вторник, 7 мая.
- Оперативники спецслужбы задокументировали, что командир требовал 5,5 тысяч гривен от подчиненного военнослужащего за непривлечение к дисциплинарной и материальной ответственности за якобы утраченное вещевое имущество. Правоохранители задержали злоумышленника на территории воинской части после передачи неправомерной выгоды, – говорится в сообщении.
Военному сообщили о подозрении в совершении преступления по статье о получении взятки служебным лицом, занимающим особо ответственное положение (ч.3 ст.368 УК Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Напомним, что 17 апреля штаб «ООС» сообщил о воровстве горючего в частях ВСУ в Донбассе.
ИСТОЧНИК KP.RU