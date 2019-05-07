2019-05-07T14:42:10+03:00
Политика

Украинский командир погорел на взятке: требовал от подчиненного 5,5 тысяч грн за сокрытие нарушений

Это далеко не первый случай в ВСУ, где то горючку сбывают, то вооружение продают
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Война-войной, а кушать хочется. Фото: novorosinform.orgВойна-войной, а кушать хочется. Фото: novorosinform.org
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Сотрудники Службы безопасности Украины, задействованные в проведении так называемой «операции Объединенных сил», разоблачили на взятке командира сводной роты одной из бригад Генштаба ВСУ, дислоцированных в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба ВСУ во вторник, 7 мая.

- Оперативники спецслужбы задокументировали, что командир требовал 5,5 тысяч гривен от подчиненного военнослужащего за непривлечение к дисциплинарной и материальной ответственности за якобы утраченное вещевое имущество. Правоохранители задержали злоумышленника на территории воинской части после передачи неправомерной выгоды, – говорится в сообщении.

Военному сообщили о подозрении в совершении преступления по статье о получении взятки служебным лицом, занимающим особо ответственное положение (ч.3 ст.368 УК Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, что 17 апреля штаб «ООС» сообщил о воровстве горючего в частях ВСУ в Донбассе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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