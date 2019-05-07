Четыре мемориальные доски открыли в память о погибших защитниках Республики

СЕГОДНЯ 11:18 2019-05-07T11:18:49+03:00

Акция эта проходит с 2016 года под названием "Герои не умирают"

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Две мемориальных доски были установлены на фасадах школ Пролетарского района столицы ДНР в память о погибших защитниках Республики. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе администрации города.

- В рамках проекта общественного движения «Донецкая Республика» «Герои», в муниципальном общеобразовательном учреждении школа № 141 города Донецка прошел митинг, в ходе которого была открыта мемориальная доска в честь защитников Республики – бывших учеников школы Николая Герасимова, Александра Кустовского и Александра Шевелина, которые отдали жизнь за свою землю и родной Донбасс, – сказано в сообщении.

В этот же день еще одна памятная доска была открыта в школе №125 в честь ее выпускника Алексея Кирюхина, погибшего при исполнении служебного долга. Отметим, что оба учебных учреждения расположены в Пролетарском районе столицы.

- Есть такая профессия – Родину защищать. Это настоящие мужчины, которые не задумываясь встали на защиту своей родной земли и, когда потребовалось, отдали за нее жизнь. Пока мы будем помнить о них, они будут жить в наших сердцах, в наших душах, в памяти народа. Хотелось бы выразить слова бесконечной благодарности и уважения родителям, воспитавших настоящих героев, – секретарь местного отделения ОД «ДР» Елена Рязанцева.

ИСТОЧНИК KP.RU