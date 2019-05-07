В ДНР открылись 33 пункта, где можно получить российский паспорт

СЕГОДНЯ 11:10 2019-05-07T11:13:06+03:00

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С 7 мая в Донецкой Народной Республике открылись тридцать три пункта подачи документов на получение паспорта гражданина Российской Федерации.

- Очереди были бы еще больше, но не все успели сделать паспорта ДНР, - говорит «КП» дончанка Оксана. - Можно было бы еще упростить процедуру, если бы нужен был только наш прошлый украинский паспорт. Там же стоит регистрация. А теперь я с завистью смотрю на тех, кто подает документы. Боюсь, я в очереди еще не скоро буду. Только собираю все бумаги на республиканский паспорт.

Если раньше такой пункт был только один, то теперь их открылось десять только в Донецке - в каждом районе города. А кроме того четыре - в Горловке, шесть - в Макеевке и по одному в других городах. Сотрудники миграционных служб прошли инструктаж, и ожидается, что открытие новых пунктов снизит количество очередей.

ИСТОЧНИК KP.RU