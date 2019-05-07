В краеведческий музей передан уникальный архив жителя Артемовска, служившего в послевоенной Германии

СЕГОДНЯ 10:55 2019-05-07T10:55:12+03:00

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В преддверии 74-й годовщины Победы особенно ценно все, что касается нашей общей памяти - фотографии, документы, свидетельства очевидцев.

Вчера житель Артёмовска Михаил Грецкий передал в Донецкий республиканский краеведческий музей комплекс документов и фотографий своего отца Юрия Алексеевича Грецкого (1933 – 2009).

По воспоминаниям Михаила Грецкого, его отец с теплотой вспоминал свою службу в Германии. По его рассказам, местное население относилось к советским солдатам с уважением – ведь они помогали восстанавливать разрушенное войной хозяйство. Собирательный образ советского солдата, освободившего народы от фашизма, долгие годы вызывал глубокое уважение у всех жителей Европы.

В 1953 г. двадцатилетний Юрий Грецкий был направлен в Германскую Демократическую Республику для прохождения срочной воинской службы. Отбор в военкоматах был очень строгим, и те, кто его проходил, были счастливы, поскольку служить за границей и увидеть другой мир «за железным занавесом» было престижно и заманчиво. Трудовая жизнь Юрия Алексеевича началась в восьмилетнем возрасте, когда он работал в колхозе на заготовке сена (фото 1941 г.), затем обувщиком, на заводе цветных металлов, пока его не призвали в армию (фото рядового 1954 г.).

- В музей были сданы послеармейские фотографии и документы, отражающие разные вехи из жизни Юрия Грецкого в Артёмовске, но для нас наибольший интерес представляет его служба в Германии. Этот пласт истории представлен в нашем музее недостаточно, а интерес к нему весьма актуален в нынешнее время, - подчеркнула заведующая отделом научно-фондовой работы ДРКМ Ирина Черепахина.

Группа советских оккупационных войск в Германии была создана после победы СССР и антигитлеровской коалиции в Великой Отечественной войне и безоговорочной капитуляции Германии, на основании Директивы Ставки Верховного Главнокомандования № 11095 от 29 мая 1945 года. В состав группы вошли войска 1-го Белорусского, 2-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов. 10 июня 1945 года Группа советских оккупационных войск приступила к осуществлению своих функций на территории Германии. Маршал Советского Союза Г.К. Жуков стал её первым Главнокомандующим и одновременно Главноначальствующим Советской военной администрации в Германии, учреждённой СНК СССР. Зона советской оккупации в Германии составляла 107 тысяч 500 квадратных километров с населением 18 миллионов 559 тысяч человек.

И символично, что материалы Юрия Алексеевича Грецкого поступили в Донецкий краеведческий музей в преддверии 74-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне.

ИСТОЧНИК KP.RU