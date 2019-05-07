В Донецке вновь ограничено движение транспорта
В связи с подготовкой к празднованию Дня Победы и Дня Республики 7 и 10 мая будет ограничено движение всех видов транспортных средств, в том числе муниципального общественного транспорта.
Об этом сообщает Донецкая городская администрация
7 мая 2019 года – с 06:00 до 14:00.
10 мая 2019 года – с 06:00 до окончания мероприятия.
Движение транспорта будет перекрыто на участках улично-дорожной сети города: - по ул. Артема - от пр. Титова до пр. Садовый;
- по ул. Постышева - от пр. Садовый до пр. Театральный;
- б-р Пушкина – от пр. Богдана Хмельницкого до пр. Комсомольский;
- пр. Комсомольский – от ул. Университетская до ул. Челюскинцев;
- пр. Гринкевича – от ул. Университетская до ул. Артема;
- пр. Гурова - от ул. Университетская до ул. Челюскинцев;
- пр. Театральный - от ул. Университетская до ул. Челюскинцев;
- б-р Шевченко - от бул. Пушкина до ул. Челюскинцев;
- пр. Богдана Хмельницкого – от ул. Университетская до ул. Челюскинцев;
- пр. Ватутина – от ул. Университетская до ул. Челюскинцев;
- пр. Мира – от ул. Университетская до ул. Челюскинцев;
- пр. Титова – от ул. Университетская до ул. Челюскинцев.
ИСТОЧНИК KP.RU