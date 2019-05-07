В Донецке вновь ограничено движение транспорта

СЕГОДНЯ 08:53 2019-05-07T08:53:55+03:00

На главной улице города идет репетиция Парада Победы. Это юбилейный - пятый для ДНР Парад. Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

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В связи с подготовкой к празднованию Дня Победы и Дня Республики 7 и 10 мая будет ограничено движение всех видов транспортных средств, в том числе муниципального общественного транспорта.

Об этом сообщает Донецкая городская администрация

7 мая 2019 года – с 06:00 до 14:00.

10 мая 2019 года – с 06:00 до окончания мероприятия.

Движение транспорта будет перекрыто на участках улично-дорожной сети города: - по ул. Артема - от пр. Титова до пр. Садовый;

- по ул. Постышева - от пр. Садовый до пр. Театральный;

- б-р Пушкина – от пр. Богдана Хмельницкого до пр. Комсомольский;

- пр. Комсомольский – от ул. Университетская до ул. Челюскинцев;

- пр. Гринкевича – от ул. Университетская до ул. Артема;

- пр. Гурова - от ул. Университетская до ул. Челюскинцев;

- пр. Театральный - от ул. Университетская до ул. Челюскинцев;

- б-р Шевченко - от бул. Пушкина до ул. Челюскинцев;

- пр. Богдана Хмельницкого – от ул. Университетская до ул. Челюскинцев;

- пр. Ватутина – от ул. Университетская до ул. Челюскинцев;

- пр. Мира – от ул. Университетская до ул. Челюскинцев;

- пр. Титова – от ул. Университетская до ул. Челюскинцев.

ИСТОЧНИК KP.RU