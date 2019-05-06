Молодежный парламент ЛНР возглавил студент Луганского университета

СЕГОДНЯ 21:40 2019-05-06T21:40:12+03:00

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Сегодня депутаты Молодежного парламента ЛНР на своем первом заседании путем открытого голосования избрали председателем Вадима Исаева – студента Луганского национального университета. Об этом сообщили в пресс-службе Молодежного парламента.

- Я надеюсь, что в максимально сжатые сроки мы сможем наладить полноценную работу внутри парламента, чтобы оправдать доверие своих избирателей и уже в ближайшее время реализовать свои первые проекты, - сказал Исаев.

Первым заместителем председателя МП была избрана Дарья Ганева, заместителем председателя - Дмитрий Никитенко, должность секретаря заняла Екатерина Гутько.

Также молодежные депутаты создали пять комиссий: по здравоохранению и социальному развитию; по вопросам образования и науки, спорта, культуры и молодежной политики; по экономике и предпринимательству; по охране окружающей среды, природопользованию и землеустройству; по СМИ и связям с общественностью, а также рабочую группу по регламенту и организации работы Молодежного парламента.

А открыл заседание МП, на котором присутствовали как молодежные депутаты, так и резервисты Молодежного парламента, председатель Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко.

- Молодежный парламент – это шанс показать себя. Мы всегда вам будем помогать и поддерживать вас. Среди вас уже есть как минимум два человека, которые могут в дальнейшем стать полноценными депутатами Народного Совета, - сказал Мирошниченко.

Ранее председатель Временной молодежной избирательной комиссии (ВМИК) Антонина Машкова сообщала, что ВМИК утвердила основной и резервный составы депутатов Молодежного парламента ЛНР. В основной состав вошли 35 молодежных депутатов, еще 70 составляют резерв.

ИСТОЧНИК KP.RU