В Мариуполе под песком погибли двое детей

СЕГОДНЯ 20:46 2019-05-06T20:46:55+03:00

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Об этом происшествии спасателям сообщили 5 мая поздно вечером, в 22:26 – на территории заброшенного ангара осыпался песок, в результате чего погибли двое детей.

- Бойцы 3-го Государственного пожарно-спасательного отряда, прибывшие на место происшествия, выяснили, что в результате несчастного случая погибли двое мальчиков, 2007 и 2008 годов рождения. Тела погибших были извлечены до прибытия пожарно-спасательных подразделений, – рассказали сегодня в пресс-службе главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Спасатели с помощью шанцевого инструмента перекопали часть насыпи песка, которая обвалилась – может кто-то еще пострадал.

- Больше погибших и пострадавших не обнаружено, – сообщили в ГСЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU