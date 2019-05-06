2019-05-06T20:46:55+03:00
Политика

В Мариуполе под песком погибли двое детей

Трагедия случилась на территории заброшенного ангара
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Мальчишки не смогли выбраться из-под груды песка. Фото: 0629.com.uaМальчишки не смогли выбраться из-под груды песка. Фото: 0629.com.ua
Изменить размер текста:

Об этом происшествии спасателям сообщили 5 мая поздно вечером, в 22:26 – на территории заброшенного ангара осыпался песок, в результате чего погибли двое детей.

- Бойцы 3-го Государственного пожарно-спасательного отряда, прибывшие на место происшествия, выяснили, что в результате несчастного случая погибли двое мальчиков, 2007 и 2008 годов рождения. Тела погибших были извлечены до прибытия пожарно-спасательных подразделений, – рассказали сегодня в пресс-службе главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Спасатели с помощью шанцевого инструмента перекопали часть насыпи песка, которая обвалилась – может кто-то еще пострадал.

- Больше погибших и пострадавших не обнаружено, – сообщили в ГСЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24