2019-05-06T19:45:52+03:00
Политика

7 мая в центре Донецка снова перекроют движение на полдня

В столице ДНР продолжат репетиции военного парада
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Военные ДНР усиленно готовятся к параду. Фото: mvddnr.ruВоенные ДНР усиленно готовятся к параду. Фото: mvddnr.ru
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Сегодня движение общественного транспорта по центру Донецка было перекрыто с 6 часов утра. В столице Республики прошла очередная репетиция парада войск Донецкого гарнизона, который традиционно пройдет в День Победы.

А завтра, 7 мая, горожанам и гостям столицы тоже надо будет корректировать свои планы по поездкам в центре Донецка – его перекроют с 6:00 до 14:00. Об этом сообщили в Госавтоинспекции МВД.

В столице снова пройдет тренировка парадных расчетов и прохождения военной техники. Так что дончане, у которых есть время, могут заранее посмотреть на парад. Ведь 9 мая ожидается большое скопление зрителей. И не все смогут увидеть прохождение техники и парадных расчетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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