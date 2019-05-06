2019-05-06T18:01:58+03:00
Политика

В ДНР мальчиков родилось в апреле больше, чем девочек

Об этом сообщили в Министерстве юстиции Республики
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В негласном соревновании в ДНР пока лидируют мальчикиВ негласном соревновании в ДНР пока лидируют мальчикиФото: Юрий СОБОЛЕВ
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В пресс-службе Министерства юстиции рассказали о работе территориальных отделов ЗАГС ДНР в апреле. Всего за прошедший месяц была составлена 641 запись акта о рождении. На территории Республики родился 331 мальчик и 310 девочек.

Наибольшее пополнение новых жителей Республики зарегистрировал Макеевский горотдел ЗАГС — 41 (23 мальчика и 18 девочек), Енакиевский горотдел - также 41 запись (18 мальчиков и 23 девочки), Кировский отдел ЗАГС города Донецка - 40 записей (23 мальчика и 17 девочек).

Всего же с начала года составлено 3 016 записей актов о рождении, из них 1 564 о рождении мальчиков и 1 452 — о рождении девочек.

Также за апрель территориальными отделами ЗАГС Республики составлено 274 записи актов о браке. Наибольшее количество зарегистрировано в Макеевке — 31 запись, в Киевском и Ленинском районах Донецка составлено - по 16 записей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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