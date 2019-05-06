2019-05-06T16:56:49+03:00
Политика

Киев посылает новобранцев и выпускников вузов на войну в Донбасс

Сейчас в зоне ООС даже элитные подразделения десантников укомплектованы на 60 процентов
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
На Украине мало желающих месить грязь на передовой. Фото: facebook.com/pressjfo.newsНа Украине мало желающих месить грязь на передовой. Фото: facebook.com/pressjfo.news
Изменить размер текста:

- Несмотря на громкие заявления командующего ООС Наева о мощи и величии украинской армии, укомплектованность личным составом соединений и воинских частей, находящихся в зоне ООС, не превышает 60%, - сообщил сегодня на брифинге офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. - Причем нехватка людских ресурсов не обошла стороной и элитные подразделения ВСУ.

По имеющейся у Народной милиции ЛНР информации от осведомленного источника в штабе 25-й воздушно-десантной бригаде, укомплектованность бригады личным составом составляет 60%, некомплект офицеров составляет – 15%, военнослужащими по контракту – 25%.

- В целях доукомплектования бригады вышестоящим командованием отданы указания по замещению вакантных должностей за счет выпускников вузов и новобранцев, поступающих на военную службу во время весеннего призыва, начатого на Украине 1 апреля, - сказал Филипоненко.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
7 мая в центре Донецка снова перекроют движение на полдня
В ДНР мальчиков родилось в апреле больше, чем девочек
Жители Донецка почтили память погибших при крушении лайнера в Шереметьево
В Донбассе у Наева не хватает мужества забрать тело погибшего солдата
Полиция разыскивает пропавшую без вести 25-летнюю жительницу Макеевки
Борьба с символами Великой Победы: в Донбассе задержали дончанина с Георгиевской лентой
В ЛНР с 13 мая подать документы на паспорт РФ можно будет в любом отделении миграционной службы
В Донецке на шахте Засядько продолжают бороться с самовозгоранием
В Луганске начали принимать документы на гражданство РФ
Медведчук знает, как обменять пленных в Донбассе за три-пять дней
Киевские силовики в семь раз усилили обстрелы ДНР
В Донбассе от взрыва снаряда погиб 32-летний мужчина
Украинская армия обстреляла в ЛНР Калиново и Калиново-Борщеватое
Погода в Луганске: 6 мая до 25 градусов тепла, местами слабый дождь с грозой
Погода в Донецке: 6 мая будет до 23 градусов тепла, без осадков
Украинские пограничники на Донбассе изъяли продукты на сумму больше 50 тысячи рублей
Замминистра Украины Грымчак пообещал жителям Донбасса вычислить всех, кто получит российское гражданство
Срочное сообщение СЦКК: на КПВВ «Новотроицкое» был подстрелен мирный житель
Команда КВН из ДНР прошла в полуфинал Международной Телевизионной Лиги КВН
Спортсмен из ДНР вошел в тридцатку лучших на чемпионате мира по триатлону в Испании
В ДНР выполнили 16,3% социальных гарантий шахтеров и пенсионеров по обеспечению углем за 2019 год
В Красном Луче госпитализировали мать и двое детей с отравлением угарным газом
Экстренное сообщение НМ ДНР: бойцы Республики обнаружили диверсионно-разведывательную группу ВСУ на Донбассе
МЧС ДНР спасли котенка из вентиляционного канала
Активисты ЛНР раздали пять тысяч георгиевских лент на улицах Луганска
За минувшие сутки киевские силовики восемь раз обстреляли территорию ЛНР
Утром Украина открыла огонь по Минеральному и Трудовским
Глава ДНР открыл республиканский турнир по стрельбе среди военнослужащих с ограниченными физическими возможностями