Киев посылает новобранцев и выпускников вузов на войну в Донбасс

СЕГОДНЯ 16:56 2019-05-06T16:56:49+03:00

На Украине мало желающих месить грязь на передовой. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Сейчас в зоне ООС даже элитные подразделения десантников укомплектованы на 60 процентов

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- Несмотря на громкие заявления командующего ООС Наева о мощи и величии украинской армии, укомплектованность личным составом соединений и воинских частей, находящихся в зоне ООС, не превышает 60%, - сообщил сегодня на брифинге офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. - Причем нехватка людских ресурсов не обошла стороной и элитные подразделения ВСУ.

По имеющейся у Народной милиции ЛНР информации от осведомленного источника в штабе 25-й воздушно-десантной бригаде, укомплектованность бригады личным составом составляет 60%, некомплект офицеров составляет – 15%, военнослужащими по контракту – 25%.

- В целях доукомплектования бригады вышестоящим командованием отданы указания по замещению вакантных должностей за счет выпускников вузов и новобранцев, поступающих на военную службу во время весеннего призыва, начатого на Украине 1 апреля, - сказал Филипоненко.

ИСТОЧНИК KP.RU