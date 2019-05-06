Полиция разыскивает пропавшую без вести 25-летнюю жительницу Макеевки

СЕГОДНЯ 14:39 2019-05-06T14:39:51+03:00

Она была одета в коричневую кожаную куртку и лосины [видео]

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В Донецкой Народной Республике ведется розыск пропавшей без вести Татьяны Михайловны Дерезуцкой. Об этом сообщили в центре общественных связей МВД ДНР.

На вид девушке около 25 лет, плотного телосложения, рост 160 см, лицо круглое, волосы светло-русые, короткие, глаза серо-голубые. Особые приметы: на правой лопатке родинка в форме бабочки диаметром около 1 см, на ногах шрамы после экземы, на левом предплечье шрамы в виде царапин.

Была одета в короткую коричневая кожаную куртку, лосины серого цвета с надписью «CLEAN» и черной латкой выше колена, черные демисезонные сапоги, на запястье одной руки постоянно носит голубую ленточку. При себе имела мобильный телефон «LG» черного цвета, связку ключей с цепочкой и брелоком (открывалкой с надписью «Сармат» бело-зеленого цвета).

В полиции просят: если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении Татьяны Дерезуцкой, незамедлительно обращайтесь в Кировский РО МГУ МВД по тел: 071-306-73-49, 071-303-97-20 либо 102.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/706994" frameborder="0"></iframe> В Донецкой Народной Республике ведется розыск пропавшей без вести Татьяны Михайловны Дерезуцкой.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU