2019-05-06T14:39:51+03:00
Политика

Полиция разыскивает пропавшую без вести 25-летнюю жительницу Макеевки

Она была одета в коричневую кожаную куртку и лосины [видео]
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
У Татьяны Дерезуцкой светло-русые волосы и серо-голубые глаза. Фото: mvddnr.ruУ Татьяны Дерезуцкой светло-русые волосы и серо-голубые глаза. Фото: mvddnr.ru
Изменить размер текста:

В Донецкой Народной Республике ведется розыск пропавшей без вести Татьяны Михайловны Дерезуцкой. Об этом сообщили в центре общественных связей МВД ДНР.

На вид девушке около 25 лет, плотного телосложения, рост 160 см, лицо круглое, волосы светло-русые, короткие, глаза серо-голубые. Особые приметы: на правой лопатке родинка в форме бабочки диаметром около 1 см, на ногах шрамы после экземы, на левом предплечье шрамы в виде царапин.

Была одета в короткую коричневая кожаную куртку, лосины серого цвета с надписью «CLEAN» и черной латкой выше колена, черные демисезонные сапоги, на запястье одной руки постоянно носит голубую ленточку. При себе имела мобильный телефон «LG» черного цвета, связку ключей с цепочкой и брелоком (открывалкой с надписью «Сармат» бело-зеленого цвета).

В полиции просят: если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении Татьяны Дерезуцкой, незамедлительно обращайтесь в Кировский РО МГУ МВД по тел: 071-306-73-49, 071-303-97-20 либо 102.

В Донецкой Народной Республике ведется розыск пропавшей без вести Татьяны Михайловны Дерезуцкой.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жители Донецка почтили память погибших при крушении лайнера в Шереметьево
В Донбассе у Наева не хватает мужества забрать тело погибшего солдата
Борьба с символами Великой Победы: в Донбассе задержали дончанина с Георгиевской лентой
В ЛНР с 13 мая подать документы на паспорт РФ можно будет в любом отделении миграционной службы
В Донецке на шахте Засядько продолжают бороться с самовозгоранием
В Луганске начали принимать документы на гражданство РФ
Медведчук знает, как обменять пленных в Донбассе за три-пять дней
Киевские силовики в семь раз усилили обстрелы ДНР
В Донбассе от взрыва снаряда погиб 32-летний мужчина
Украинская армия обстреляла в ЛНР Калиново и Калиново-Борщеватое
Погода в Луганске: 6 мая до 25 градусов тепла, местами слабый дождь с грозой
Погода в Донецке: 6 мая будет до 23 градусов тепла, без осадков
Украинские пограничники на Донбассе изъяли продукты на сумму больше 50 тысячи рублей
Замминистра Украины Грымчак пообещал жителям Донбасса вычислить всех, кто получит российское гражданство
Срочное сообщение СЦКК: на КПВВ «Новотроицкое» был подстрелен мирный житель
Команда КВН из ДНР прошла в полуфинал Международной Телевизионной Лиги КВН
Спортсмен из ДНР вошел в тридцатку лучших на чемпионате мира по триатлону в Испании
В ДНР выполнили 16,3% социальных гарантий шахтеров и пенсионеров по обеспечению углем за 2019 год
В Красном Луче госпитализировали мать и двое детей с отравлением угарным газом
Экстренное сообщение НМ ДНР: бойцы Республики обнаружили диверсионно-разведывательную группу ВСУ на Донбассе
МЧС ДНР спасли котенка из вентиляционного канала
Активисты ЛНР раздали пять тысяч георгиевских лент на улицах Луганска
За минувшие сутки киевские силовики восемь раз обстреляли территорию ЛНР
Утром Украина открыла огонь по Минеральному и Трудовским
Глава ДНР открыл республиканский турнир по стрельбе среди военнослужащих с ограниченными физическими возможностями